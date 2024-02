Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 febbraio 2024

Dagli anni '90, la Disney ha trasformato i suoi film di successo in programmi per il piccolo schermo - come le serie TV incentrate sulla Sirenetta, Aladdin ed Ercole. Tuttavia, nell'era dello streaming, questa tendenza è rallentata. Nonostante ciò, Disney+ si è messa al lavoro per creare nuovi spettacoli, come la serie di Oceania, mostrando il continuo interesse della Disney nell’espandere le sue storie classiche in nuovi formati.

A quanto pare, la Casa di Topolino ha fatto un passo indietro, concentrandosi su due importanti progetti di Oceania: un remake live-action in arrivo nel 2025 e un sequel animato previsto per la fine del 2024. Allora cosa è successo alla serie TV?

Risposta breve: non esiste più. In realtà questo progetto e Oceania 2 sono la stessa cosa, poiché i piani per lo spettacolo si sono rivelati così impressionanti per i vertici della Disney che è stata presa la decisione di trasformarlo in un film. Il CEO della Disney Bob Iger ha infatti confermato che "siamo rimasti colpiti da ciò che abbiamo visto, e abbiamo capito che meritava un'uscita nelle sale".

Questa non è la prima volta che la Disney passa da una serie in streaming a un film. Anche Armor Wars, con Don Cheadle nei panni di War Machine, ha subito una trasformazione simile, la cui uscita è ora prevista nel 2026.

Fonte: We Got This Covered