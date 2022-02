Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La nuova serie TV dei Marvel Studios Armor Wars potrebbe avere una data di inizio delle riprese, secondo gli ultimi rapporti.

La produzione settimanale ha elencato la serie che lavoreranno alle riprese da maggio a dicembre ma, secondo Lizzie Hill di My Cosmic Circus, lo spettacolo dovrebbe iniziare a girare da ottobre/novembre.

In tutte le recenti interviste sullo show di Disney+, la star della serie Don Cheadle afferma che non c'è ancora molto da condividere su Armor Wars - ma questo non fermerà le speculazioni.

Il James Rhodes di Cheadle è stato visto l'ultima volta in The Falcon and the Winter Soldier. Non c'era nessun cameo di War Machine, ma chiaramente il progetto di Anthony Mackie stava gettando le basi per Armor Wars. Con l'avvio delle riprese, ci saranno più indizi su ciò che ci aspetta.

In una precedente intervista, Cheadle ha fatto un po' di luce su come stanno esplorando Rhodey su Disney+:

"Penso che la parte più eccitante debba ancora venire. Forse non abbiamo un'idea molto chiara di chi sia davvero al di fuori di The Avengers, al di fuori della sua amicizia con Tony. Ora, sarà svincolato da tutto questo. Quindi è un'opportunità per scoprire chi è, opportunità che non abbiamo mai avuto prima. Si spera che scopriremo alcune cose sul suo passato. Chissà quanto durerà questa cosa della Marvel. Sembra quasi senza fine".

"Le cose più eccitanti devono ancora venire, e quelle cose sono state accennate in Endgame", ha continuato. "Dove potrebbe andare questo personaggio? Cosa potrebbe esserci in vista per lui? È molto presto per dirlo. Non potrei darvi le risposte che chiedete, perché in questo momento siamo ancora in fase di creazione".

Fonte: Comic Book