Data di pubblicazione: 30 giugno 2021

La notizia della lavorazione di una serie TV adattamento di Jerusalem's Lot - romanzo di Stephen King - ha emozionato i fan del Re dell'Horror sin dal primo momento, e ora EPIX, dopo aver condiviso il primo teaser trailer, ha finalmente confermato che Chaplewaite sarà presentata in anteprima il 22 agosto. A causa del cospicuo numero di progetti di King presentati negli ultimi anni, è facile perderne traccia, ma ciò che rende Chapelwaite così interessante è che esplora un angolo meno conosciuto della mitologia dell'autore.

La serie TV è ambientata nel 1850 e segue il capitano Charles Boone (Adrien Brody), che trasferisce la sua famiglia nella sua casa d'origine nella piccola città apparentemente tranquilla di Preacher's Corners, nel Maine, dopo che sua moglie muore in mare. Tuttavia, Charles dovrà presto affrontare i segreti della sordida storia della sua famiglia e combattere per porre fine all'oscurità che ha afflitto i Boone per generazioni.

Adrien Brody reciterà al fianco di Emily Hampshire, che molti spettatori conoscono per il suo esilarante lavoro su Schitt's Creek.

"Si basa sul racconto di Stephen King prequel di Salem's Lot. Ne sono così entusiasta, perché amo indossare i corsetti. È ambientato nel 1850, e passare dalla Stevie di Schitt's Creek a questa donna del 1850 che indossa corsetti, è la cosa più eccitante di sempre", ha condiviso Hampshire. "Ed è con Adrien Brody. E il produttore Donald De Line, che è il più adorabile del mondo. E che in realtà mi ricorda Jeffrey Katzenberg, di Quibi. È davvero raro, ma ci sono alcune persone, questi grandiosi produttori che sono persone adorabili, vere e genuine. Jeffrey Katzenberg è così. L'altro giorno ho ricevuto un'e-mail da lui che diceva: 'Congratulazioni per il lancio di questa cosa'. Mi piace far parte di qualcosa in cui la persona al vertice è davvero una brava persona. Immagino che questo mio pensiero derivi dall'aver lavorato con Dan Levy e altri. Mi hanno fatto venire voglia di lavorare con persone del genere".

Fonte: Comic Book