La star di Bridgerton Nicola Coughlan annuncia che le riprese della terza stagione sono ufficialmente in partenza.

L'attrice irlandese, che interpreta Penelope Featherington, condivide un'immagine e una storia su Instagram, svelando novità dal backstage.

Dopo un timido inizio da personaggio quasi secondario al fianco dell'amica Eloise (Claudia Jessie), il ruolo di Penelope è cresciuto ed è diventato sempre più rilevante con l'avanzare degli episodi.

La terza stagione segnerà il distacco dall'ordine dei libri di Julia Quinn, come già anticipato da Shonda Rhimes, concentrandosi su Penelope e il terzogenito Colin, interpretato da Luke Newton. In questo modo, la serie TV si prenderà del tempo per sviluppare ulteriormente il personaggio di Benedict (Luke Thompson), protagonista del terzo romanzo e, chissà, forse anche della stagione seguente, visto il doppio rinnovo!

Bridgerton è disponibile su Netflix con le prime due stagioni.

