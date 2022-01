Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

L'attrice della serie TV statunitense Bridgerton, Nicola Coughlan, ha svelato i dettagli sulla storia d'amore, in via di sviluppo, tra il suo personaggio Penelope Featherington e Colin Bridgerton (Luke Newton).

In una recente intervista con ET Canada, l'attrice irlandese ha parlato di come il successo dello show le abbia cambiato la vita. La prima stagione, focalizzata sulla storia d'amore tra Daphne (Phoebe Dynevor) e il Duca di Hastings (Regé-Jean Page), aveva raggiunto in poco tempo la vetta degli show più visti su Netflix per poi essere superata dal boom di Squid Game.

L'attrice ha inoltre rivelato, alcune anticipazioni riguardo allo sviluppo del rapporto tra il suo personaggio e quello di Colin Bridgerton, svelando possibili scene bollenti tra i due personaggi:

"Oddio, sì, succederà qualcosa! Scherzavamo sempre su questo.Mano a mano che il tempo passava è diventato sempre più reale. Adesso non è più divertente e tutti mi dicono 'Devi baciare Luke! Sulle labbra!".

La seconda stagione del dramma in costume di successo sarà presentata in anteprima su Netflix il 25 marzo con otto episodi. Lo show è prodotto da Shonda Rhimes, creatrice di successi di lunga data come Grey's Anatomy e il recente Scandal, e fondatrice della società di produzione Shondaland.

Lo showrunner Chris Van Dusen ha già annunciato che la serie TV è stata rinnovata per le altre due stagioni. Il secondo capitolo non vedrà il ritorno del favorito dai fan Simon, il Duca di Hastings, interpretato da Regé-Jean Page. Questo evento si è rivelato un'enorme delusione per i fan, poiché l'attore ha ricevuto una nomination agli Emmy per il suo lavoro nella prima stagione e la stessa serie TV ha ricevuto una nomination agli Emmy come Miglior serie drammatica nel 2021.

A Maggio, inoltre, è stato annunciato l'arrivo di uno spin-off su Queen Charlotte.

La prima stagione di Bridgerton è disponibile su Netflix.

