Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Durante la serata dei SAG Awards 2022, la serie TV statunitense Succession ha ottenuto un gran riconoscimento, vincendo la statuetta come Miglior Cast in una Serie TV Drammatica.

Lo show di HBO, con protagonista Brian Cox, si è aggiudicato molti premi e candidature dal 2019 fino ad oggi, arrivando a conquistare anche un Golden Globe come miglior serie drammatica, miglior attore a Jeremy Strong e migliore attrice non protagonista a Sarah Snook.

Lo stesso Cox, durante la celebrazione, ha approfittato dei riflettori per dare voce al supporto di attori, attrici e altri talenti in Ucraina e Russia, che si oppongono all'invasione in corso:

"Quello che sta accadendo è davvero terribile. Vorrei che il nostro ambiente sostenesse sia gli artisti in Ucraina che quelli in Russia".

Lodando il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy, che in precedenza era un comico e attore, Cox ha richiamato l'attenzione sulle esperienze di artisti, critici, artisti e scrittori:

"Dovremmo stare tutti uniti, e le persone in Russia a cui non piace quello che sta succedendo, in particolare gli artisti, penso che dovremmo davvero unirci a loro e celebrarli, sperando che possano davvero fare un cambiamento come credo possano fare".

Ideata da Jesse Armstrong e prodotta da Will Ferrell e Adam McKay, la serie TV segue la famiglia Roy che controlla la Waystar, uno dei più grandi conglomerati di media e intrattenimento del mondo.

Succession è stata rinnovata per una quarta stagione.

Fonte: Deadline