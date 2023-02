Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Sono passati diversi anni dalla fine di Breaking Bad, ma la serie continua a vivere grazie ai fan anche dopo tutto questo tempo. Lo spettacolo AMC ha visto una rinascita con l'amato spin-off Better Caul Saul, che ha ulteriormente alimentato l'interesse per la serie madre. Ora, secondo un nuovo rapporto, lo show avrà un remake sudcoreano.

L'aggiornamento arriva da siti coreani. Attualmente si conoscono poche informazioni sull'adattamento, in quanto è ancora nelle sue fasi iniziali.

Naturalmente, i fan di Breaking Bad sanno che questo non è il primo adattamento: nel 2014 infatti è stato rilasciato Metastasis, spettacolo realizzato in Colombia e che funge da remake in lingua spagnola. Purtroppo, la serie ha fatto ben poco per reinventare Breaking Bad - a parte alcuni dialoghi - quindi il pubblico spera che questo K-drama tratti meglio lo show di AMC.

Il prossimo adattamento dovrà diventare sfacciato se vuole che Breaking Bad funzioni in Corea del Sud. Quindi, per ora, i fan possono solo aspettare e vedere cosa salterà fuori da questo ambizioso progetto.

Fonte: Comic Book