Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Molti conoscono Bryan Cranston per aver interpretato Hal Wilkerson in Malcolm in the Middle dal 2000 al 2006, ma nel 2008 ha ottenuto un ruolo che l'ha reso ancora più famoso e che gli ha permesso di vincere quattro Emmy: Walter White. In precedenza Cranston aveva raccontato di essere stato a un passo dal perdere quel ruolo a causa del suo passato nelle sitcom, ma alla fine tutto ha funzionato a meraviglia.

A proposito di Breaking Bad, l'attore ha recentemente rivelato che sua moglie, Robin Dearden, ha avuto un ruolo importante nel convincerlo a far parte della serie TV:

"Ricordo di essere andato da mia moglie. Cerco sempre i suoi consigli, perché stiamo insieme, qualunque cosa io faccia la riguarda. Quindi volevo avere il suo contributo. E le ho detto: 'Sappi solo che questo spettacolo verrebbe girato ad Albuquerque, nel New Mexico'. E le ho dato il copione, lei ha iniziato a leggerlo e diceva continuamente 'boom, boom, boom, boom, boom' fino alla fine. E proprio quando era vicina alla fine, sono tornato nella stanza e ha detto: 'Merda. Appena ha detto 'merda' sapevo che era la sua approvazione".

Fonte: Comic Book