Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Nel corso delle 5 stagioni di Breaking Bad Bryan Cranston ha offerto un'interpretazione memorabile nei panni di Walter White e, dopo la sua recente apparizione in Better Call Saul insieme ad Aaron Paul, i fan si sono chiesti se le storie legate all'insegnante di chimica e al suo ex alunno fossero realmente concluse.

A tal proposito è intervenuto Cranston, il quale ha affermato che non ci sarà un revival dell'amata serie TV:

"Hanno proposto una reunion per il 15° anniversario di Breaking Bad, e ho pensato: 'Tra 5 anni faremo il 20°, poi il 25°, ecc?'. Forse è un po' troppo".

L'anno scorso, il creatore di Breaking Bad Vince Gilligan ha affermato che il finale di Better Call Saul avrebbe segnato la fine di quell'universo. Tuttavia, Dan McDermott di AMC ha dichiarato:

"La porta è sempre aperta e aspetto con ansia il giorno in cui il mio telefono squillerà e Vince, Peter Gould, o i nostri amici di Sony chiameranno per dire: 'Ehi, penso che abbiamo un altro spettacolo ambientato in questo universo'.".

Fonte: Comic Book