Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 22 novembre 2023

La CBS ha recentemente annunciato che Blue Bloods, la serie TV nata nel 2010 e che ha visto Tom Selleck nei panni del patriarca della famiglia Reagan, si concluderà con la 14ª stagione. Questa decisione segna non solo la fine di una generazione di storie avvincenti su una famiglia di agenti di polizia, ma anche un punto di svolta per la rete, che ha recentemente visto la conclusione di altri show di successo come Young Sheldon.

Il prossimo capitolo di Blue Bloods - composto da 18 episodi - inizierà la sua messa in onda il 16 febbraio, prima di prendersi una pausa di mezza stagione e tornare in autunno. La seconda metà promette di concludere le trame della famiglia Reagan, lasciando un segno indelebile nell'immaginario collettivo degli spettatori.

Amy Reisenbach, Presidente di CBS Entertainment, e David Stapf, Presidente di CBS Studios, hanno espresso il loro profondo apprezzamento per lo spettacolo:

"Blue Bloods sarà per sempre una parte amata dell'eredità della CBS. Ha dominato i venerdì sera fin dalla sua anteprima e si è affermato come un pilastro della nostra formazione vincente con una fanbase eccezionalmente devota. Saremo per sempre grati al leggendario Leonard Goldberg per aver sviluppato questa serie esclusiva e allo straordinario cast guidato da Tom Selleck, che l'America ha abbracciato come una famiglia e ha osservato come graditi ospiti alla tavola di Reagan. Ringraziamo anche sinceramente gli incredibili team di scrittura e produzione guidati dal produttore esecutivo Kevin Wade, che per anni ci hanno regalato episodi avvincenti mentre ora concepiscono questo capitolo finale, che ci aspettiamo sarà la stagione più soddisfacente per i nostri fedeli spettatori".

Mentre Blue Bloods si prepara per il suo capitolo finale, il suo impatto perdura. Tom Selleck, icona al centro dello show, ha riflettuto sulla sua esperienza:

"Negli ultimi 13 anni è stato un onore e un privilegio lavorare a uno spettacolo che non solo celebra gli uomini e le donne che proteggono e servono la città di New York, ma mostra anche l'importanza della famiglia. Lavorare al fianco di questi incredibili attori, scrittori, produttori, registi e troupe è stato un sogno diventato realtà e sono grato di aver fatto parte di questo straordinario gruppo per oltre 275 episodi. Ringrazio CBS Studios e CBS Network per il loro costante sostegno e ringrazio sentitamente i fan che si sono riuniti con noi a cena ogni venerdì sera".

Blue Bloods è disponibile in streaming su Paramount+.

Fonte: Comic Book