Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Nuovi casi e impegnative indagini coinvolgeranno ancora la famiglia Reagan, da generazioni impegnata su vari fronti nella lotta al crimine: la rete televisiva CBS ha deciso di rinnovare il longevo poliziesco Blue Bloods per un tredicesimo ciclo di episodi.

La decisione è stata presa dopo che il network è riuscito a giungere ad un accordo per il ritorno del protagonista, nonché produttore esecutivo, Tom Selleck (storico interprete dell’investigatore privato Thomas Sullivan Magnum IV nel cult Magnum P.I.).

"La famiglia di poliziotti preferita d'America è pronta per tornare con la stagione 13” - ha così commentato Kelly Kahl, presidente della CBS Entertainment – “I Reagan possiedono un legame speciale con il pubblico di ogni tipo e di ogni piattaforma e, arrivata alla sua dodicesima annata, con oltre 250 episodi, Blue Bloods non solo continua a dominare le classifiche, ma mantiene anche uno standard creativo eccezionalmente alto. Guidato dall'incomparabile Tom Selleck, questo incredibile cast porta in vita settimana dopo settimana storyline universali nel quale ognuno può identificarsi, mentre il produttore esecutivo Kevin Wade e gli abili sceneggiatori realizzano episodi avvincenti, caratterizzati dal mix caratteristico dello show, basato su dinamiche familiari e indagini. Non vediamo l'ora di assistere a molte altre cene dei Reagan la prossima stagione”.

Oltre a Selleck, la serie vede la presenza di Donnie Wahlberg (Band of Brothers), Bridget Moynahan, Will Estes, Len Cariou, Marisa Ramirez (Spartacus: Gli Dei dell’Arena) e Vanessa Ray (Pretty Little Liars).

Fonte: Deadline