Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La CBS ha annunciato di aver rinnovato Blue Bloods per una nuova stagione: la serie, che vede come protagonista Tom Selleck, tornerà con un 14° lotto di episodi.

Secondo l'annuncio della rete, Blue Bloods è il programma in prima serata più seguito del venerdì, con 9,54 milioni di spettatori:

"Blue Bloods ha dominato il venerdì sera sin dalla sua prima stagione, ed è rimasto un punto fermo importante per la CBS", ha dichiarato Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment. "Guidati dall'eccezionale Tom Selleck e da un cast e un team creativo incredibili, gli spettatori continuano ad abbracciare i Reagan, la loro famiglia delle forze dell'ordine e la drammatica narrazione della serie TV. Non vediamo l'ora di accostare una sedia al tavolo da pranzo della famiglia Reagan per un'altra fantastica stagione".

Il cast di Blue Bloods è composto da Tom Selleck, Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan, Will Estes, Len Cariou, Marisa Ramirez e Vanessa Ray, mentre Kevin Wade, Siobhan Byrne-O'Connor, Ian Biederman e Dan Truly ne sono i produttori esecutivi.

Blue Bloods è disponibile in streaming su Prime Video.

Fonte: Comic Book