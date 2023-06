Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

L'uso dell'Intelligenza Artificiale nella creazione di contenuti cinematografici è attualmente un argomento molto discusso. Un esempio emblematico è rappresentato dai recenti esperimenti di Charlie Brooker, che ha testato ChatGPT per la stesura di una sceneggiatura di un episodio di Black Mirror.

Nonostante la prospettiva di una IA che sostituisce la creatività umana possa sembrare un vero e proprio episodio del suo show, Brooker assicura che - almeno per il momento - il ruolo degli scrittori è al sicuro. Il suo giudizio sulla qualità del "prodotto" generato dall'IA è stato decisamente negativo:

"Ho giocato un po' con ChatGPT. La mia prima prova è stata: 'Genera un episodio di Black Mirror'. Quello che ne è risultato, a una prima occhiata, sembrava plausibile. Ma uno sguardo più attento ha rivelato che era una vera me**a. In sostanza, l'IA ha cercato di combinare tutte le sinossi degli episodi della serie. Analizzandolo più a fondo, mi sono reso conto che non c'era alcun vero pensiero originale".

Tuttavia, Brooker ha riconosciuto che l'esperimento non è stato del tutto inutile. Infatti, l'elaborazione algoritmica delle trame degli episodi ha rivelato alcune tendenze nel suo lavoro, ispirandolo a esplorare nuovi percorsi narrativi:

"Molti dei miei episodi terminavano con un 'Oh, sono stato in un computer tutto il tempo!'. Così mi sono detto: 'Sto ripetendo la stessa idea di ciò che ritengo sia un episodio di Black Mirror'. Non ha senso avere uno show antologico se non si riesce a rompere le proprie regole. È stata come una doccia fredda".

La sesta stagione di Black Mirror debutterà su Netflix il 15 giugno.

Qui, tutte le informazioni sui nuovi 5 episodi.

Fonte: Comic Book