Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La sesta stagione di Black Mirror è ufficialmente in produzione.

Il progetto antologico di Netflix sta prendendo di nuovo forma, con un cast stellare che si sta a poco a poco espandendo. Gli attori confermati per tre episodi sono Zazie Beetz (Atlanta), Paapa Essiedu (Gangs of London), Josh Hartnett, Aaron Paul (Breaking Bad), Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard (The Rising), Auden Thornton (This Is Us) e Anjana Vasan.

Il cast ha sempre giocato un ruolo fondamentale in Black Mirror, che è servito come trampolino di lancio per molti attori per tutti i cinque capitoli. Per esempio, una delle performance memorabili include Alex Lawther (The End of the F***ing World) che, nell'episodio della terza stagione Shut Up and Dance, si è fatto notare come interprete di un adolescente ricattato da un hacker. Mentre Mackenzie Davis e Gugu Mbatha-Raw hanno ricevuto riconoscimenti per aver interpretato una coppia in una realtà simulata nel pluripremiato episodio della terza stagione San Junipero.

La nuova stagione sarà la prima a emergere da quando il creatore Charlie Brooker e Annabel Jones hanno lasciato la casa di produzione House of Tomorrow, fondendo Broke and Bones, realtà in cui Netflix ha investito circa 100 milioni di dollari.

Le prime cinque stagioni di Black Mirror sono disponibili su Netflix.

Fonte: Variety