Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo tanta attesa Black Mirror sta per tornare con la sua sesta stagione, di cui Netflix ha recentemente condiviso un primo teaser e annunciato il periodo di rilascio - attualmente previsto per giugno.

Mentre la piattaforma non ne ha svelato ancora i dettagli, il prossimo capitolo rappresenta un leggero cambiamento per la serie TV. Charlie Booker - sceneggiatore e produttore esecutivo - ha infatti anticipato:

"In parte come sfida, e in parte per mantenere le cose fresche sia per me che per lo spettatore, ho iniziato questa stagione capovolgendo deliberatamente alcune delle mie ipotesi fondamentali su cosa aspettarmi. Di conseguenza, questa volta, accanto ad alcuni dei più familiari tropi di Black Mirror, abbiamo anche alcuni nuovi elementi, inclusi alcuni che ho giurato in precedenza che lo spettacolo non avrebbe mai avuto, per allungare i parametri di ciò che può essere 'un episodio di Black Mirror'. Le storie sono ancora tutte tonalmente in pieno stile Black Mirror, in tutto e per tutto, ma con alcune oscillazioni folli e più varie che mai".

A maggio 2020 Charlie Booker aveva affermato che non avevano lavorato a dei nuovi episodi di Black Mirror a causa della pandemia e delle sue conseguenze:

"Sono stato impegnato a fare molte cose. Non so cosa posso dire di ciò che sto facendo e non facendo. Al momento, non so quante persone guarderebbero una serie incentrata sulla società che cade a pezzi, quindi ovviamente non sto lavorando su una di quelle. Sono un po' entusiasta di rivisitare le mie abilità comiche, quindi ho scritto sceneggiature volte a farmi ridere".

La sesta stagione di Black Mirror sarà rilasciata su Netflix a giugno.

Fonte: Comic Book