Dopo averne condiviso il teaser e la finestra di rilascio, Netflix continua a svelare alcuni dettagli sulla prossima stagione di Black Mirror.

Ancora una volta, la serie TV vanterà una lunga lista di talenti della recitazione: nel sesto capitolo vedremo infatti Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin e Zazie Beetz.

Un'altra nuova aggiunta dal lato della produzione è la showrunner di Ms. Marvel Bisha K. Ali, che figura tra i produttori esecutivi dello spettacolo di Netflix insieme a Brooker.

L'inedito lotto di episodi promette esattamente il livello di disfunzione, oscurità e distopia che i fan si aspettano e apprezzano da Charlie Brooker da oltre un decennio. La sesta stagione sembra essere ancora più violenta di quelle precedenti, e il budget della produzione è notevolmente più alto e di portata più cinematografica.

Mentre gli episodi di Black Mirror sono sempre stati notoriamente a sé stanti, Brooker suggerisce che la sesta stagione segue un nuovo modello, ed è descritta come "la più imprevedibile e inaspettata di sempre".

"Ho sempre pensato che Black Mirror dovrebbe contenere storie completamente distinte l'una dall'altra e continuare a sorprendere le persone (e me stesso). Altrimenti qual è il punto?", afferma Brooker. “Dovrebbe essere una serie che non può essere facilmente definita e può continuare a reinventarsi. Dando vita a tutto ciò, abbiamo creato un incredibile elenco di registi incredibilmente abili e intelligenti che lavorano con un cast di attori così talentuosi che francamente non hanno il diritto di esistere. Non vedo l'ora che le persone vedano i nuovi episodi, spero che si divertano".

Una fonte vicina alla produzione ha rivelato che la nuova stagione ha una portata ancora più cinematografica delle precedenti, con ogni puntata trattata come un singolo film.

La sesta stagione di Black Mirror sarà rilasciata su Netflix a giugno.

Fonte: Variety