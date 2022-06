Birdgirl 2: pubblicato un Video Anteprima della nuova Stagione

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Birdgirl sta finalmente per tornare su Adult Swim con il secondo lotto di episodi. La prima stagione della serie TV ha presentato al pubblico Judy Ken Sebben e il suo Birdteam e si è rivelata un tale successo con i fan che è stata ordinata subito una seconda stagione, in arrivo su Adult Swim e HBO Max il 19 giugno.

La prima stagione ha gettato le basi con le sue storie stravaganti che verranno portate avanti nella nuova stagione, la quale darà più spazio anche agli altri personaggi. Il cast della prima stagione tornerà e le guest star della seconda includono artisti del calibro di Andy Daly, Julie Dove, Marc Evan Jackson, Toks Olagundoye, Paul F. Tompkins, DaVine Joy Randolph, Mae Whitman e altri. Per celebrare la premiere della nuova stagione, Adult Swim ha condiviso un primo sguardo al primo episodio.

In Birdgirl, la trentenne Judy Ken Sebben eredita l'azienda di suo padre, il che sarebbe fantastico se quell'azienda non fosse costruita attorno a prodotti e idee arretrate del 20° secolo che, in una buona giornata, comportano il disboscamento delle foreste di sequoie o la gestione di ospedali pediatrici a scopo di lucro. Dai corridoi della sede dell'azienda, Judy assembla il disordinato Birdteam che non fa straordinari. Insieme, cercano di annullare tutte le decisioni terribilmente pericolose della generazione precedente.

Fonte: Comic Book