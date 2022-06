Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Mancano meno di tre settimane al debutto della seconda stagione di Birdgirl, e Adult Swim ha rilasciato su Twitter il poster della nuova stagione insieme al trailer ufficiale.

Twenty days to Season 2 pic.twitter.com/Ky20BO7mnk — adult swim (@adultswim) May 31, 2022

Ora che il Birdteam è stato assemblato, il compito di tenere a galla la Sebben & Sebben ricomincia. Il poster mostra tutta la squadra nelle loro divise, quindi anche gli altri personaggi avranno i riflettori puntati addosso. Il trailer mostra ancora di più la follia mentre l'azienda si sta espandendo per realizzare ancora più prodotti. Birdgirl ha anche più problemi a destreggiarsi tra le sue responsabilità da eroe e da CEO dell'azienda.

Erik Richter, produttore esecutivo e co-creatore della serie TV, ha raccontato il processo creativo della seconda stagione:

"Nella seconda stagione volevamo approfondire l'idea dei supereroi come collaboratori e abbiamo scoperto che mettere Birdgirl e il suo team nelle molte situazioni imbarazzanti e scomode che tutti noi sopportiamo è fonte di ispirazione infinita".

La descrizione ufficiale di Adult Swim di questa nuova stagione recita: "Il Birdteam è tornato e non sta ancora imparando dai propri errori. Judy Ken Sebben e il Birdteam tentano di affrontare i problemi delle società moderne, affrontando qualsiasi cosa, dall'etica alle nuove tecnologie per cancellare la cultura e ringiovanire la pelle. Falliranno? In modo spettacolare! Ma a volte non si tratta delle soluzioni che escogitiamo, ma dei nuovi problemi che creiamo lungo la strada".

In Birdgirl, la trentenne Judy Ken Sebben eredita l'azienda di suo padre, il che sarebbe fantastico se quell'azienda non fosse costruita attorno a prodotti e idee arretrate del 20° secolo che, in una buona giornata, comportano lo disboscamento delle foreste di sequoie o la gestione di ospedali pediatrici a scopo di lucro. Dai corridoi della sede dell'azienda assembla il disordinato Birdteam che non fa straordinari. Insieme, cercano di annullare tutte le decisioni terribilmente pericolose della generazione precedente.

La seconda stagione di Birdgirl debutterà il 19 giugno su HBO Max.

Fonte: Comic Book