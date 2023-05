Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Nessun futuro per lo spettacolo di ABC Big Sky: la rete ha deciso di non rinnovare la serie TV di David E. Kelley, la cui narrazione termina quindi con la terza stagione.

Big Sky è stato un successo quando è stato rilasciato a novembre 2020, ed è stato uno dei prodotti più forti lanciati durante la stagione 2020-21. Le valutazioni sono però notevolmente peggiorate da quella volta, cosa che ha portato lo spettacolo a ottenere il punteggio più basso su ABC in questa stagione. Questo, unito alla sfida economica per una serie drammatica alla sua quarta stagione e alle voci sulle tensioni sul set, aveva reso un rinnovo quasi un'utopia.

Questa è una delle tre serie TV cancellate dalla ABC: insieme a Big Sky, anche Alaska Daily e The Company You Keep non avranno infatti delle stagioni aggiuntive. L'unica serie drammatica della rete il cui destino non è stato ancora deciso è lo spin-off di The Rookie, Rookie: Feds.

Tutte e tre le stagioni di Big Sky sono disponibili in streaming su Disney+.

Fonte: Deadline