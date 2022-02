Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Bernard White (Zarek Mosadek di The Blacklist) si è unito alla seconda stagione di Big Sky in un ruolo ricorrente.

White interpreterà Verr Bhullar, il raffinato e vigile patriarca del potente cartello della droga Bhullar. Distante e molto critico, è impossibile da accontentare, con grande ira dei suoi due figli-luogotenenti, Ren e Jag. Dopo aver deciso in modo improvviso e misterioso di trasferire le operazioni dal Canada al Montana, Verr deve fare i conti con i suoi figli ribelli, la sua sanità mentale e il futuro del suo impero criminale.

White sarà presto visto anche nella serie antologica di Apple TV+ con Nicole Kidman, Roar, mentre di recente è comparso nel film Evil Eye di Prime Video. I suoi altri recenti crediti televisivi ricorrenti includono Silicon Valley della HBO, Claws della TNT, Homeland della HBO e Kidding di Showtime.

Creata da David E. Kelley e basata sul romanzo The Highway di C.J. Box, la seconda stagione della serie TV accoglie un nuovo mistero che ruota attorno a uno strano incidente d'auto nel Montana. Quando le detective Cassie Dewell (Kylie Bunbury) e Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) si riuniscono per indagare sul fatto, scoprono presto che il caso potrebbe non essere così semplice come sembra. Mentre svelano il mistero dell'incidente, ci saranno degli incontri anche del passato.

Nel cast del secondo ciclo di episodi vedremo inoltre Vinny Chhibber (Animal Kingdom), Romy Rosemont (A Million Little Things), Patrick Gallagher (Twilight Zone), Ryan O’Nan (Fargo), Michael Malarkey (The Vampire Diaries) e David Meunier (Helstrom).

Fonte: Deadline