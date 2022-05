Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 46 minuti fa

ABC ha annunciato che la star di Supernatural e The Boys ha firmato il contratto per diventare un regular per la prossima stagione di Big Sky - rinnovata di recente.

Ackles farà il suo debutto nella serie TV giovedì 19 maggio e interpreterà Beau Arlen, un personaggio descritto come "un bravo ragazzo, affascinante, sicuro di sé, proveniente dal Texas e che interviene come sceriffo temporaneo (e nuovo capo di Jenny Hoyt) come un favore al suo amico sceriffo Tubb (Patrick Gallagher)".

L'episodio - finale della seconda stagione - è intitolato Catch a Few Fish, e secondo la sinossi: "In una lotta tra testa e cuore, vengono prese le risoluzioni finali mentre Jenny lavora per trovare Travis prima che raggiunga un pericoloso punto di non ritorno; nel frattempo, Ren e Jag trovano un nuovo legame familiare e decidono insieme come gestire il padre ora che ha oltrepassato il limite. Dopo aver ricevuto una sorpresa da Scarlett, Cassie cambia per sempre il corso della sua ricerca di giustizia. Più tardi, con Tubb fuori servizio per il momento, un nuovo sceriffo arriva in città, e dopo aver conosciuto a fondo Cassie e Jenny, sembra che possa restare nei paraggi per un po'".

Il finale della seconda stagione di Big Sky andrà in onda giovedì 19 maggio su ABC.

Fonte: Comic Book