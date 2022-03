Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 57 minuti fa

Con l’avvicinarsi della conclusione dell’amato drama This is Us, Milo Ventimiglia (Una Mamma per Amica e Heroes) si sta già preparando per il suo prossimo progetto.

L’attore infatti sarà protagonista di “The Company You Keep”, una nuova serie basata sul format coreano “My Fellow Citizens”, il cui pilot è stato recentemente ordinato dalla rete ABC.

La trama ruoterà intorno al truffatore Charlie (Ventimiglia) e all'agente della CIA sotto copertura Emma, tra i quali scoccherà la scintilla dopo una notte di passione, inconsapevoli del fatto di trovarsi su due fronti diametralmente opposti.

Mentre Charlie si impegna per intensificare gli “affari di famiglia” in modo da poterne uscire una volta per tutte, Emma indaga su un pericoloso e vendicativo criminale che tiene in pugno, a causa di alcuni debiti, proprio i cari del suo nuovo interesse amoroso.

I due dovranno fare i conti con le bugie che hanno detto in modo da poter salvare se stessi e quelli a cui tengono da conseguenze disastrose.

Ventimiglia sarà coinvolto anche in veste di produttore esecutivo insieme a Jon M. Chu, Caitlin Foito, Russ Cundiff, Todd Harthan, Lindsay Goffman e Julia Cohen, che si occuperà anche della sceneggiatura.

Fonte: Variety