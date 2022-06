Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

AMC ha pubblicato due nuovi poster intitolati For Your Consideration e rivolti agli elettori degli Emmy, che hanno tempo fino al 27 giugno per votare per le nomination (che saranno annunciate il 12 luglio). La rete ha presentato Bob Odenkirk e Rhea Seehorn per le categorie Miglior Attore Protagonista e Miglior Attrice Protagonista in una Serie Drammatica alla 74° edizione dei Primetime Emmy Awards.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Odenkirk, che ha interpretato il ruolo di Saul Goodman in Breaking Bad, ha ricevuto quattro nomination agli Emmy come Miglior Attore Protagonista tra il 2015 e il 2020.

Se Seehorn venisse nominata, sarebbe invece il suo primo Emmy.

In un'intervista, Odenkirk ha definito il suo ruolo in Breaking Bad e Better Call Saul "la cosa più importante della sua carriera":

"Non c'è dubbio, questa è la cosa più grandiosa che avrò fatto e risuonerà per il resto della mia vita. Mi sono stati dati molti ruoli meravigliosi, quindi lo ricorderò sempre. Non credo che avrò mai più una parte così ben scritta come questa. Il personaggio ha dramma, commedia e molta profondità".

Le nomination agli Emmy saranno rivelate il 12 luglio; la votazione finale si svolgerà dal 12 al 22 agosto.

La 74° edizione dei Primetime Emmy Awards andrà in onda lunedì 12 settembre.

Fonte: Comic Book