Scritto da: Alessandra Motisi

Ora mancano meno di un mese al ritorno della seconda parte dell'ultima stagione di Better Call Saul. Prima del ritorno dello show è stato rilasciato un nuovo promo, che ha fatto letteralmente impazzire i fan: la clip è intitolata The Attorney's Oath (Il Giuramento dell'Avvocato, in italiano) e mostra esclusivamente solo una candela dalla fiamma tremolante, con Kim Wexler che recita il giuramento.

Considerando ciò che è successo nell'episodio più recente, e considerano che Kim è totalmente assente nella sequenza temporale di Breaking Bad, i fan sono molto preoccupati per ciò che questo significherà per il futuro del personaggio.

La seconda metà della sesta stagione di Better Call Saul debutterà il 12 luglio su Netflix.

Fonte: Comic Book