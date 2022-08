Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il sipario è calato sulle vicende del brillante, ma poco ortodosso, avvocato Jimmy McGill, quando lo scorso lunedì la rete televisiva AMC ha trasmesso l’ultimo episodio dell’acclamato spin-off di Breaking Bad, Better Call Saul.

I fan naturalmente, dopo la conclusione della precedente puntata, che aveva visto il loro beniamino in fuga per essere stato scoperto e denunciato da Marion (Carol Burnett), si sono subito sintonizzati su AMC+ per conoscere il destino del protagonista, ma non tutto è andato secondo i piani.

Come accaduto recentemente anche con Netflix, quando lo streamer ha pubblicato in catalogo l’ultima tranche della quarta stagione di Stranger Things, pare che la piattaforma abbia riscontrato alcuni problemi, portando all’interruzione del servizio.

"Salve, siamo a conoscenza di alcune difficoltà riscontrate dagli utenti che si stanno collegando in streaming stasera per assistere all’epilogo di Better Call Saul. Stiamo lavorando per trovare una soluzione il prima possibile” avevano così postato sull’account ufficiale di Twitter di AMC+.

Il pubblico ha però inondato i social, esprimendo il disappunto e la frustrazione per i grattacapi rilevati, come si evince da alcuni post che trovate di seguito.

Si spera naturalmente che inconvenienti di questo tipo non si riscontrino più in futuro.

Nel frattempo vi ricordiamo che in Italia è possibile vedere la fine, ma anche tutte le precedenti stagioni di Better Call Saul sulla piattaforma di Netflix.

WTF @AMCPlus you really gonna let your app crash on the #BetterCallSaul finale? pic.twitter.com/r5tdxkvHnX — claytalian (@claytalian) August 16, 2022

#bettercallsaul number 2 trending topic and the service I paid for, @AMCPlus finally let me log in an hour after the show premired. Keep up the great work. pic.twitter.com/8X4bg4XI58 — Just Plain Nobody (@TowerGuy10) August 16, 2022

Fonte: Comic Book