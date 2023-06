Berlino: il nuovo Teaser della Serie TV Spin-off in arrivo su Netflix

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Sappiamo ormai da tempo che Netflix è al lavoro su un'estensione dell'universo della sua popolare La Casa di Carta, di cui ha annunciato il cast e condiviso un primo teaser.

Durante il TUDUM tenutosi in Brasile, il gigante dello streaming ha finalmente offerto ai fan una nuova anteprima della serie TV - che trovate il calce.

Pedro Alonso, volto dell'edonista e intelligente Andrés de Fonollosa (aka Berlino) ne La Casa di Carta, riprenderà ovviamente il suo ruolo nel nuovo prequel, che racconterà le straordinarie rapine effettuate prima degli eventi della serie madre.

Accanto a lui reciteranno Michelle Jenner nei panni di Keila, una specialista di elettronica, Tristán Ulloa nel ruolo del confidente di Berlino, Damián, Begoña Vargas come l'instabile Cameron, Julio Peña Fernández nei panni del devoto Roi, e Joel Sánchez nel ruolo di Bruce, un implacabile uomo d'azione.

Sebbene non sia stata resa nota una sinossi o notizie in merito alla trama o al casting, durante l’evento l’attore protagonista ha parlato del tono che avrà il nuovo spettacolo in arrivo su Netflix: “Sarà una storia di affari sporchi e colletti bianchi, non più solo di ladri. E ovviamente, il mio personaggio tornerà a far ridere gli spettatori più di quanto non abbia mai fatto”.

Berlino sarà rilasciato su Netflix a dicembre.