Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Il servizio streaming statunitense Peacock svela un nuovo teaser trailer della serie TV Bel-Air - reboot della popolare comedy con protagonista Will Smith Willy, il Principe di Bel Air.

In arrivo negli USA il 13 febbraio, il nuovo video mostra qualche dettaglio in più dell'ultima clip condivisa a novembre. Will (Jabari Banks) viene infatti mostrato durante una rissa che scoppia dopo una partita di basket e che rischia di prendere una svolta drammatica, situazione che porta poi la madre alla decisione di mandare il figlio a vivere con gli zii.

Nel cast ci sono anche Cassandra Freeman che avrà la parte della nuova Vivian Banks, Olly Sholotan che interpreta il nuovo Carlton Banks, Coco Jones come Hilary Banks, Akira Skbar che ha ottenuto la parte di Ashley Banks, Jimmy Akginbola è Geoffrey e Simone Joy Jones interpreta Lisa.

Morgan Cooper avrà il compito di co-scrivere e dirigere il progetto e ricoprirà anche il ruolo di co-produttore esecutivo, mentre Chris Collins lavorerà come showrunner e produttore esecutivo.

Fonte: Comic Book