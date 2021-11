Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Era il 2014 quando i Walt Disney Animation Studios fecero la loro ufficiale incursione nel mondo dei fumetti Marvel, decidendo di ispirarsi per il loro 54° classico ad un testata pubblicata dalla Casa delle Idee, e facendo così conoscere al grande pubblico la storia di Baymax, Hiro e di tutta la squadra di Big Hero 6.

In seguito le loro avventure proseguirono in una serie d’animazione in 2D trasmessa su Disney XD, dove, per tre stagioni e un totale di 60 episodi, il variegato team di supereroi si trovava ad affrontare nuove sfide e a sventare i piani dei criminali che minacciavano la serenità della città di San Fransokyo.

Ora un nuovo capitolo di questo fortunato franchise è pronto a fare breccia nel cuore dei fan: durante l’evento del Disney+ Day è stato infatti mostrato in anteprima un primo trailer di un nuovo show in 3D con protagonista l’amato robot sanitario.

Come si evince dal video, il progetto accantonerà il lato action, per concentrarsi su quello che era lo scopo iniziale per il quale l’adorabile Baymax era stato costruito, ossia occuparsi della salute del prossimo, intervenendo con un aiuto pratico e conferendo consigli medici utili.

Baymax! debutterà sulla piattaforma streaming di Disney+ durante l’estate 2022.

