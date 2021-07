Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 55 minuti fa

Disney+ rivisita la libreria dei Walt Disney Animation Studios: la nota piattaforma di streaming aggiungerà al proprio catalogo spettacoli completamente nuovi ispirati ad alcuni dei più amati e storici film, tra cui Big Hero 6 e La Principessa e il Ranocchio. Annunciato durante il Disney Investor Day 2020, principalmente incentrato sullo streaming, la Casa di Topolino darà vita a molte nuove serie, tra cui Baymax, Tiana, e Moana, la Serie, uno spettacolo musicale che continua l'avventura in alto mare iniziata nel film campione d'incassi del 2016.

Di seguito, le sinossi ufficiali delle nuove serie animate in arrivo su Disney+:

Baymax

Baymax si svolge nella fantastica città di San Fransokyo e presenta il famoso bot - per l'appunto - Baymax. Creato da Don Hall, il regista premio Oscar di Big Hero 6, Baymax debutterà su Disney+ all'inizio del 2022.

Iwájú

Iwájú è una nuovissima serie originale in arrivo su Disney+ nel 2022. La serie è una collaborazione unica nel suo genere tra Walt Disney Animation Studios e la società di intrattenimento a fumetti panafricana Kugali e i suoi fondatori Tolu Olowofoyeku, Ziki Nelson e Hamid Ibrahim.

Iwájú - che si traduce approssimativamente in "il futuro" in lingua yoruba - è intriso di fantascienza. Lo show è ambientato a Lagos, in Nigeria, ed esplora temi profondi di classe, innocenza e sfidando lo status quo. Il regista Ziki Nelson, a proposito del nuovo prodotto, ha affermato:

"Questo spettacolo combinerà la magia e l'esperienza dell'animazione Disney con il fuoco e l'autenticità della narrazione di Kugali. Iwájú rappresenta un mio sogno d'infanzia personale per raccontare la mia storia e quella della mia gente".

Moana, la Serie

In arrivo su Disney+ nel 2023, è una nuova serie musicale che segue la vivace viaggiatrice Moana mentre si avventura ben oltre la barriera corallina. Lo studio è ancora una volta in contatto con i narratori delle isole del Pacifico per aiutare a raccontare le storie di wayfinding e altre tradizioni tenute in vita per generazioni attraverso la narrazione orale.

Tiana

In arrivo su Disney+ nel 2023, è una commedia musicale con protagonista la straordinaria imprenditrice che ora è la principessa del regno di Maldonia. Le nuovissime avventure esplorano sia Maldonia che l'amata città natale di Tiana, New Orleans. Tiana è la prima Principessa ad avere la sua serie Walt Disney Animation Studios.

Zootropia+

Zootopia+ torna nella frenetica metropoli dei mammiferi in una serie diretta da Trent Correy e Josie Trinidad. Lo show si tuffa più a fondo nelle vite di alcuni dei personaggi più intriganti del lungometraggio, compreso il bradipo Flash. La serie debutterà su Disney+ nella primavera del 2022.

Fonte: Comic Book