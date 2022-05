Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Durante l'Investor Day Disney+ ha rilasciato un nuovo trailer di Baymax, sequel del film del 2014 Big Hero 6 e liberamente ispirato all'omonima saga di fumetti Marvel.

Durante l'evento del Disney+ Day era stato pubblicato un primo video del nuovo capitolo in 3D di questo franchise, con protagonista il famoso robot sanitario. Inoltre, è stato diffuso anche un nuovo poster della serie animata.

A hero's job is never done‼️ Check out this brand-new poster for Baymax!, streaming June 29 only on #DisneyPlus. #DisneyBundle pic.twitter.com/8tVnwp0bmN — Disney+ (@disneyplus) May 20, 2022

Nell'ultimo breve trailer, Hiro (Ryan Potter) si sveglia e si rende conto che il suo simpatico robot non si trova da nessuna parte. Si scopre che Baymax (Scott Adsit) sta vagando per la città cercando di aiutare gli altri. In qualità di robot medico, Baymax cerca spesso persone e creature che hanno disturbi fisici, come una donna che si sloga la caviglia e un'altra che le fa male la schiena. Cerca anche di salvare un gatto, che non va come previsto!

Il creatore della serie Don Hall, già regista di Big Hero 6, ha dichiarato:

"Ho pensato che sarebbe stato divertente realizzare una serie Disney+ con Baymax che interagisce con persone normali. In ognuno dei sei episodi, Baymax vuole solo aiutare qualcuno e, molto spesso, si tratta di persone che non vogliono essere aiutate. Parte per risolvere un problema fisico che ha identificato e, nel processo, arriva a toccare un aspetto più profondo, più emotivo fino ad essere quasi rivoluzionario in questo ruolo".

Baymax, che debutterà il 29 giugno, è prodotta da Roy Conli e Bradford Simonsen, mentre gli episodi sono diretti da Dean Wellins, Lissa Treiman, Dan Abraham e Mark Kennedy.



Fonte: The Wrap