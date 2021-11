Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 8 ore fa

The CW ha rilasciato la sinossi del settimo episodio della terza stagione di Batwoman, intitolato Pick Your Poison, che probabilmente continuerà la storyline di Poison Ivy, iniziata nell’episodio precedente, intitolato How Does Your Garden Grow?.

Già l’estate scorsa era stato anticipato che Pamela Isley/Poison Ivy, interpretata da Bridget Regan, sarebbe stata un personaggio ricorrente; il finale della seconda stagione ha mostrato i suoi caratteristici viticci insinuarsi in Gotham City, cosa che avrebbe potuto potenzialmente portare ad una situazione di stallo con il Bat Team.

Di seguito, la sinossi di Pick Your Poison: “Mentre le dinamiche si complicano nella famiglia di Ryan (Javicia Leslie), quest’ultima si ritrova anche nel mezzo di una fase di stallo nel Bat Team tra Luke (Camrus Johnson) e Mary (Nicole Kang). Nel frattempo, Alice (Rachel Skarsten) trova una nuova spalla che porterà a termine i suoi ordini".

Poison Ivy è un’ex studentessa di botanica della Gotham University, descritta come una scienziata appassionata e brillante, che vuole rendere il mondo un posto migliore. Ma i suoi piani cambieranno quando un suo collega farà esperimenti su di lei, iniettandole diverse tossine estratte da piante, che la trasformeranno in Poison Ivy, la famigerata villain di Batman. Pamela inizierà ad usare i suoi poteri per fare ciò che ritiene giusto, nonostante Batman e le persone a lei care non saranno d’accordo con i suoi metodi pericolosi. Batwoman ed il Bat Team dovranno prepararsi per il ritorno di Poison Ivy, accecata dalla sete di vendetta.

Caroline Dries, showrunner di Batwoman, ha recentemente rivelato:

“Sono davvero entusiasta per la storyline di Poison Ivy. Avrà delle grandi sfaccettature che non abbiamo rivelato alla stampa, ma che saranno molto divertenti per il pubblico. Combineremo il rimanere fedeli al canone di Poison Ivy e il dare un nostro tocco originale, come facciamo solitamente. È un arco narrativo importante in questa stagione, e le cose per Batwoman saranno molto, molto difficili”.

Pick Your Poison andrà in onda il 24 novembre.

Fonte: Comic Book