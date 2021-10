Batwoman 3x04: Rilasciata l’Anteprima dell'Episodio "Antifreeze"

Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha rilasciato un’anteprima di Antifreeze, il quarto episodio della terza stagione di Batwoman. La situazione si complicherà ulteriormente nella famiglia di Ryan Wilder (Javicia Leslie), dopo il ricongiungimento con la sua madre biologica, Jada Jet (Robin Givens), ed il suo fratellastro, Marquis Jet (Nick Creegan). Mentre Ryan ha chiarito, nell’episodio di questa settimana, di non voler avere niente a che fare con Jada, sembra che Marquis voglia pubblicamente avere un legame con la sua nuova sorellastra – cosa che causerà sicuramente dei problemi.

Di seguito, l’anteprima del nuovo episodio:

Poco dopo il finale della seconda stagione, Javica Leslie ha detto in un’intervista, parlando del suo personaggio:

“Se dovessi dire come potrebbe sentirsi Ryan, la prima cosa che vorrei sapere sarebbe: ‘Perché mi hai abbandonata?’ Penso che ci sarà sempre questo pensiero nascosto nella testa di Ryan, ma penso che sapere che c’è un parente stretto ancora vivo che lei potrebbe trovare, credo sarebbe molto importante per lei. Credo che per lei avere una madre, una relazione madre-figlia sarebbe molto importante per Ryan. Quindi, so che questo probabilmente attirerà gran parte della sua attenzione nella prossima stagione, capire se Alice sta mentendo. E se Alice sta dicendo la verità, scoprire dove si trova sua madre”.

Basandoci sul titolo, il nuovo episodio porterà sicuramente avanti la storyline incentrata su Mr. Freeze, che ha visto nell’episodio precedente il Bat Team salvare Nora Fries e sua sorella da un gruppo di criminali in cerca della tecnologia di Mr. Freeze; l’episodio si è concluso in modo sorprendente, con Mary Hamilton (Nicole Kang) intrappolata da una delle piante di Poison Ivy, dopo aver incontrato Nora e sua sorella.

Di seguito, la sinossi del nuovo episodio:

“Quando Ryan (Javicia Leslie) entra nella lista dei ‘30 Under 30’ di Gotham, Luke (Camrus Johnson) si preoccupa di come il coinvolgimento di Marquis (Nick Creegan) nella crescente popolarità di Ryan come AD ad interim per la Wayne Enterprises andrà a influenzare Jada (Robin Givens). Mary (Nicole Kang) ritorna da un’uscita notturna e non si sente del tutto sé stessa, mentre le allucinazioni di Alice (Rachel Skarsten) si fanno più intense. E quando scompare Jordan (la guest star Keenya King), sua sorella Sophie (Meagan Tandy) ed il Bat Team capiscono immediatamente che l’arma scomparsa di Freeze non è stata del tutto contenuta. L’episodio è diretto da Holly Dale, e scritto da Daniel Thomsen”.

Antifreeze andrà in onda il 3 novembre.

