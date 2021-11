Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 25 novembre 2021

La serie TV Batwoman tornerà con la midseason première della terza stagione il 12 gennaio. The CW ha diffuso un video con una piccola anteprima di ciò che possiamo aspettarci.

La terza stagione sta riservando tante sorprese e il promo dell’episodio svela nuove immagini di Joker (Nick Creegan) e Poison Ivy (Nicole Kang), i due iconici villain di Gotham City. Recentemente Creegan, ha parlato del suo personaggio descrivendolo come davvero carismatico e affascinante:

"Penso attiri le persone perché è in grado di parlare al pubblico. Nel settimo episodio lo si vede mentre fa un discorso e pone alcune domande che ti portano a pensare ‘Davvero è pazzo? O potrei capire perché qualcuno possa sentirsi in quel modo?’. Negli episodi successivi le persone potranno decisamente immedesimarsi in alcune delle cose che sta dicendo. Non giustifico alcun danno fisico compiuto su altri esseri umani, ma per quanto riguarda la sua filosofia riguardante il modo in cui trattiamo le persone con problemi mentali in modo equo e la necessità di non trattarli come paria, penso che le persone saranno d’accordo".

L’attore americano ha inoltre ribadito che si tratta di uno dei personaggi più complessi della serie TV ed ha anticipato che lo show proporrà dei momenti classici ispirati ai fumetti e sarà un avversario temibile per il Bat Team.

Di seguito il video promozionale riasciato.

Fonte: Comic Book