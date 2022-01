Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Il team creativo dietro al nuovo progetto animato dedicato al Crociato Incappucciato di casa DC si arricchisce di un altro elemento davvero intrigante: è stato infatti annunciato che il fumettista Ed Brubaker è stato scelto per ricoprire il ruolo di capo sceneggiatore e produttore esecutivo di Batman: Caped Crusader.

La scelta farà sicuramente piacere ai fan, in quanto l’autore si è già trovato a mettere mano all’universo cartaceo del Cavaliere Oscuro, occupandosi sia dell’Uomo Pipistrello che della sua compagna/avversaria Catwoman, nonché come co-creatore della serie “Gotham Central”.

“Ecco una cosa che poche persone sanno, ma l'originale ‘Batman: La serie animata’ è stato uno dei motivo che mi ha spinto a scrivere fumetti sui supereroi in generale, e su Batman in particolare” - ha dichiarato Brubaker – “Se non fosse stato per quello che Bruce Timm e tutti i talentuosi scrittori e artisti hanno fatto con quello show, cose come il mio rilancio di Catwoman con Darwyn Cooke e Gotham Central con Greg Rucka e Michael Lark, non sarebbero mai state realizzate. Quindi quando Timm mi ha offerto la possibilità di venire a lavorare su questa nuova reinterpretazione di Batman con lui, James Tucker, JJ Abrams e Matt Reeves, l'ho colta al volo”.

Lo show, che approderà sul servizio streaming di HBO Max, esplorerà l’universo del supereroe e di tutta la sua schiera di iconici villain, tratteggiandone le molte sfaccettature e adottando una narrazione ricercata e ricca di intense sequenze action.

Fonte: Comic Book