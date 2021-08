Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Poco più di due settimane fa, vi avevamo parlato della sinossi di Avatar: The Last Airbender, la nuova serie TV targata Netflix.

Quest'oggi torniamo a parlare dell'atteso show live-action perché sono giunte ulteriori notizie, questa volta riguardanti il cast.

Il sito web Avatar News, ha infatti dichiarato di conoscere gli attori che vestiranno i panni di Aang, Katara, Sokka e Zuko: sarebbero rispettivamente, di Gordon Cormier (Lost in Space e L'Ombra dello Scorpione), Kiawentiio Tarbell (Chiamatemi Anna), Ian Ousley (Tredici e Physical) e Dallas Liu (PEN15).

Proprio uno dei quattro attori, Kiawentiio Tarbell, in una intervista aveva dichiarato:

"Sarebbe un sogno poter lavorare ad Avatar: The Last Airbender. Muoio dalla voglia di interpretare Katara".

Si tratta ovviamente di voci ancora non confermate da Netflix, ma altamente probabili considerando la fonte da cui arrivano e l'età dei presunti interpreti, molto vicina a quella dei quattro personaggi.

Character ages ages actor ages

Aang 12 / Gordon Cormier 11

Katara 14 / Kiawentiio Tarbell 14

Sokka 16 / Ian Ousley 19

Zuko 17 / Dallas Liu 20 — Avatar News (@AvatarNews_) August 6, 2021

Non resta dunque che attendere una conferma da parte della società di streaming o, eventualmente, una smentita. Continuate quindi a seguirci per ulteriori aggiornamenti.

Fonte: We Got This Covered