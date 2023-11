Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 novembre 2023

Nelle scorse ore Netflix ha finalmente annunciato la data di uscita dell'adattamento live-action di Avatar: The Last Airbender, fissata per il 22 febbraio 2024. La notizia è stata accompagnata dal rilascio di un nuovo teaser.

La serie TV si propone come un autentico adattamento della serie animata originale di Nickelodeon - che ha anche generato uno spin-off, La Leggenda di Korra.

Albert Kim funge da showrunner e produttore esecutivo della prima stagione, composta da 8 episodi, insieme a Jabbar Raisani, Dan Lin, Lindsey Liberatore e Michael Goi.

Il cast sarà composto da:

Gordon Cormier (The Stand) - Aang, un ragazzo di 12 anni che si risveglia dopo un sonno di 100 anni nel ghiaccio, scoprendo di essere l'ultimo dominatore dell'aria in vita e avendo il compito di ripristinare l'armonia nel mondo;

(The Stand) - Aang, un ragazzo di 12 anni che si risveglia dopo un sonno di 100 anni nel ghiaccio, scoprendo di essere l'ultimo dominatore dell'aria in vita e avendo il compito di ripristinare l'armonia nel mondo; Kiawentiio (Chiamatemi Anna) - Katara, una dominatrice dell'acqua;

(Chiamatemi Anna) - Katara, una dominatrice dell'acqua; Ian Ousley (Tredici) - Sokka, il fratello di Katara;

(Tredici) - Sokka, il fratello di Katara; Dallas Liu (PEN15) - Principe Zuko, avversario di Aang;

(PEN15) - Principe Zuko, avversario di Aang; Paul Sun-Hyung Lee (The Mandalorian) - Generale Iroh, mentore di Zuko;

(The Mandalorian) - Generale Iroh, mentore di Zuko; Daniel Dae Kim (Lost) - Signore del fuoco Ozai, padre di Zuko.

Questa non è la prima volta che Avatar: The Last Airbender viene adattato in live-action. Il film del 2010 diretto da M. Night Shyamalan ha ricevuto critiche negative sia dalla critica, sia dai fan, con un punteggio del 5% su Rotten Tomatoes. Di conseguenza, le aspettative per questo nuovo spettacolo Netflix sono elevate, con la speranza che rispetti meglio l'essenza dell'amata serie originale.

