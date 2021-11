Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo la lunga pausa dovuta alle difficoltà produttive legate alla pandemia, l'attore e creatore californiano Donald Glover ha diffuso un criptico teaser trailer della terza stagione della serie TV comedy targata FX Atlanta, che racconta con ironia la scena rap della città americana.

Nel teaser del terzo capitolo si può vedere Brian Tyree Henry che appare insieme all’indicazione sul debutto fissato per il 2022. La clip è in perfetto stile Halloween, con una serie di inquadrature alternate di ambienti lussuosi e ordinari, che hanno in comune l'essere desolatamente vuoti. In sottofondo si sentono delle voci ripetere: "E' passata la fine del mondo, non lo sai ancora?". Poi, un crescendo finale, porta alla prima apparizione di un personaggio, il rapper Paper Boi.

La seconda stagione è uscita nel 2018, quando la serie TV era stata già rinnovata per una terza stagione e successivamente anche per una quarta. Ma, sia gli impegni di Glover che la pandemia, hanno ritardato la produzione, che è iniziata nel 2021 e che porterà all’uscita dei nuovi episodi l’anno prossimo.

La serie TV racconta la vita quotidiana di Earnest Marks, manager di artisti interpretato dallo stesso Glover, che lavora nell'ambiente della scena rap di Atlanta insieme al cugino Alfred, un rapper conosciuto con il nome d'arte di Paper Boi (Brian Tyree Henry). Il cast dello show è composto anche da Lakeith Stanfield e Zazie Beetz. La produzione invece è affidata a Donald Glover, Dianne McGunigle e Paul Simms.

La terza stagione di Atlanta arriverà negli USA nel 2022. La prima e la seconda stagione sono disponibili su Disney+.

