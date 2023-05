Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Archer si appresta a concludersi dopo oltre un decennio di successo: FX ha annunciato che la stagione 14 sarà l'ultima della serie animata, e debutterà sulla rete il 30 agosto con due episodi.

La trama del capitolo finale promette di essere avvincente. Lana assumerà il ruolo di capo dell'agenzia di spionaggio e dovrà destreggiarsi tra le sfide e le responsabilità che ne derivano.

Per coloro che vogliono recuperare gli episodi precedenti prima dell'ultima stagione, Archer è disponibile in streaming su diverse piattaforme come Hulu, FXNow (disponibili in America) e Netflix.

Fonte: Comic Book