Archer 13: Rinnovata per una Stagione la Serie TV targata FXX

Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 1 ora fa

FXX ha rinnovato Archer per una tredicesima stagione, che sarà composta da 8 episodi, e debutterà nel 2022 su FXX, per essere poi disponibile, il giorno seguente, su FX su Hulu. La notizia arriva mentre la commedia animata per adulti è nel bel mezzo della sua dodicesima stagione, che terminerà il 6 ottobre.

Il presidente della programmazione originale per FX Nick Grad ha detto:

“Archer rimane una delle serie simbolo di FX, e siamo contenti di poter andare avanti con un’altra stagione. Come lo stesso Sterling Archer, Adam Reed, Matt Thompson, Casey Willis e l’intero team della Floyd County Productions sono infinitamente creativi, e trovano sempre un modo per superare loro stessi. I nostri ringraziamenti vanno a loro e all’incredibile cast di doppiatori che mantengono questa spy comedy amata dal pubblico sempre fresca ed emozionante”.

La serie segue le avventure della super spia Sterling Archer, mentre naviga nel mutevole panorama del mondo delle spie. Nella stagione corrente, Archer ed i suoi affrontano una nuova minaccia: un conglomerato di spie conosciuto come IIA (International Intelligence Agency). Con un limitato numero di lavori di spionaggio disponibili, The Agency riuscirà a competere con gli avvoltoi senz’anima della IIA?

Il cast include H. Jon Benjamin (Sterling Archer), Aisha Tyler (Lana Kane), Jessica Walter (Malory Archer), Judy Greer (Cheryl/Carol Tunt), Chris Parnell (Cyril Figgis), Amber Nash (Pam Poovey), Adam Reed (Ray Gillette) e Lucky Yates (Algernop Krieger).

Al momento non è chiaro come Malory Archer entrerà a far parte della tredicesima stagione, dal momento che Jessica Walter è venuta a mancare lo scorso marzo; è stato precedentemente riferito che l’attrice aveva finito di registrare tutti gli episodi della dodicesima stagione, e pare che la questione sarà affrontata nei prossimi episodi.

Archer è ideata da Adam Reed, che è anche produttore esecutivo insieme a Matt Thompson e Casey Willis. La serie è prodotta da FX Productions.

Thompson e Willis hanno detto:

“A nome di tutto il nostro team di talentuosi illustratori, animatori, sceneggiatori ed attori, vorremmo solo dire… ahhh, accidenti. Avevo la cosa perfetta da dire. Niente. L’ho persa. Quindi… Immagino solamente grazie?”.

Fonte: Variety