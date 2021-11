Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 22 ore fa

Dopo la recente notizia del rinnovo per una seconda stagione della serie TV Arcane, arrivano le percentuali di gradimento di pubblico e critica, dove l'adattamento del celebre videogioco, sembra aver riunito tutti, ottenendo il 100% su Rotten Tomatoes.

Un altro colpo strepitoso dunque per Netflix, che vede il suo prodotto schizzare al primo posto tra le serie TV più viste al mondo. Ha pagato anche la politica della piattaforma di pubblicare gli episodi in più atti, dal momento che lo show si trova costantemente nella Top 10 giornaliera del colosso dello streaming.

Intanto il co-creatore Alex Yee parla dell’interesse della produzione verso altre storie di League of Legends:

"Credo che l'azienda abbia sempre voluto permettere ai giocatori di passare del tempo con i loro campioni, non solo durante i combattimenti, e di capire chi sono quando sono fuori dal campo di battaglia. Così tante persone nel tempo hanno riversato molta passione ed energia nel rendere quel mondo e i suoi personaggi corposi e tridimensionali. Quindi penso che ci sia sicuramente l'intenzione di esplorare ancora storie del genere. Sarebbero tutti davvero felici di poter condividere più narrazioni in diversi tipi di media".

La prima stagione di Arcane è disponibile su Netflix.

Fonte: Comic Book