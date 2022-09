Arcane: la Serie Animata di Netflix Vince il suo Primo Emmy

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La serie animata Arcane, ambientata nell'universo dei videogiochi di League of Legends, è il primo prodotto animato di una piattaforma a vincere un Emmy.

Netflix così festeggia ancora un primato importante nell'ambito dell'animazione, dopo l'ultima conquista di premi come dominatore delle piattaforme di streaming per l'animazione stessa.

Prodotta da Fortiche e Riot Games, lo show è stato nominato in più di una categoria, battendo colossi del calibro di Rick and Morty e I Simpson.



Christian Linke, co-creatore dello spettacolo, salendo sul palco per ritirare la statuetta ha espresso la sua gioia per il riconoscimento:

"Vi ringrazio per questo premio. Questo è un grande risultato per noi poiché veniamo dal mondo dei videogiochi. Infatti è stato fantastico vedere tutto il globo conoscere i nostri personaggi e le nostre storie, quindi grazie a Netflix che ha creduto in noi fin dall’inizio, grazie a Riot Games, che ha lavorato all’intera IP...e a tutte le persone che sono state con il nostro gioco e League di Legends negli ultimi 12 anni circa che ha contribuito a renderlo così grande come lo è ora".

Arcane ha rotto gli schemi e le aspettative degli spettatori, grazie allo straordinario stile visivo e la trama avvincente che hanno attratto anche coloro che non sono fan del videogioco. Con un punteggio di approvazione del 100% su Rotten Tomatoes, lo spettacolo ha ricevuto ampi consensi dalla critica, che ne ha elogiato la miscela di animazione disegnata a mano e CGI, la costruzione del mondo, i personaggi e il doppiaggio.

La serie animata è disponibile su Netflix ed è stata già rinnovata per una seconda stagione.

Fonte: Screen Rant