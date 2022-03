Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Durante la quarantanovesima edizione degli Annie Awards, cerimonia di premiazione per il riconoscimento cinematografico dedicato al campo dell'animazione, Netflix ha trionfato con la serie Arcane e il film I Mitchell contro le Macchine.

Nonostante la forte concorrenza, il film di Sony ha vinto i premi per il miglior film, sceneggiatura, effetti speciali, design dei personaggi, scenografia, doppiaggio e montaggio, dominando ogni categoria in cui era stato nominato.

Anche la serie Riot Games e Fortiche Production ha conquistato ogni categoria in cui era stata nominata, vincendo ben nove premi. Le avventure del celebre e amato universo di League of Legends è stato il titolo più celebrato, aggiudicandosi i premi per la migliore serie per il grande pubblico, animazione ed effetti, animazione dei personaggi, design del personaggio, regia, scenografia, storyboard, doppiaggio e sceneggiatura.

La serie animata nel corso della sua prima stagione, ha raggiunto un gradimento di critica e pubblico ad alti livelli. Già dopo due settimane dal debutto avvenuto il 6 novembre, lo show è stato rinnovato per un secondo capitolo.

Il colosso dello streaming ha ricevuto un totale di venti premi nella cerimonia virtuale.

Arcane è disponibile con la prima stagione su Netflix.

Fonte: Deadline