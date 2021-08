Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo aver narrato per sette stagioni delle avventure di Emma, la Regina Cattiva e di tutti i protagonisti di Once Upon a Time, Adam Horowitz ed Edward Kitsis erano in procinto di ritrasportare il proprio pubblico all’interno di nuovo universo fiabesco, ma i piani non sono andati a buon fine.

Il duo di produttori, che hanno collaborato insieme anche in Lost, avevano infatti ricevuto il via libera dalla ABC per realizzare Epic, una serie TV antologica ambientata nel magico mondo della Disney, che avrebbe rivisitato alcune delle più classiche e note favole.

Nonostante i dirigenti fossero rimasti entusiasti della sceneggiatura del pilot, sembra che il prodotto finito non abbia riscontrato il medesimo giudizio, motivo che ha portato alla triste decisione di abbandonare il progetto.

Il cast avrebbe visto la presenza di Brittany O'Grady (Little Voice), Sarah Hyland (Modern Family) ed Eleanor Fanyinka (presto in The Sandman) nei rispettivi panni di Luna, Rose e La Veggente, mentre Brigitte Hales era stata coinvolta in qualità di showrunner.

Nonostante l’infausto destino toccato allo show, un altro sembra invece orientato proseguire la sua corsa: Horowitz e Kitsis sono infatti tuttora impegnati a fianco di Josh Gad nella realizzazione del prequel del film live-action de La Bella e La Bestia, con protagonisti Gaston e Le Tont.

Fonte: Comic Book