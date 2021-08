Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Secondo le recenti notizie il prossimo spin-off e prequel di Rogue One, incentrato sul personaggio di Cassian Andor (Diego Luna), si sarebbero concluse qualche giorno fa presso i Pinewood Studios di Londra. Ci sono state, infatti, diverse feste di chiusura del cast e della troupe di Star Wars: Andor, il che suggerisce che la serie TV è davvero in arrivo, secondo il Bespin Bulletin.

La produzione dello show è stata piuttosto travagliata: le riprese sarebbero dovute iniziare tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, ma prima una riscrittura e poi la pandemia hanno ritardato di molto l’inizio delle riprese.

Nell'universo di Lucasfilm, la storia del personaggio Cassian Andor è tragica. Come rivela a Jyn Erso nel fim Rogue One, la sua lotta contro l'Impero è durata tutta la vita. Entrò per la prima volta in conflitto con la macchina da guerra di Palpatine durante le Guerre dei Cloni all'età di sei anni, quando l'Impero era ancora chiamato Repubblica Galattica. Nel corso del film le sue azioni dipingono l'immagine di un uomo che combatte per raggiungere la pace ad ogni costo. Con tutti questi spunti la seire TV ha il potenziale per arricchire ulteriormente uno dei personaggi più avvincenti della Galassia.

La serie TV, descritta a metà tra un thriller e una spy story, esplorerà le missioni audaci per ridare speranza alla galassia nella morsa di un impero spietato, approfondendo gli anni formativi di Andor nella Ribellione prima appunto degli eventi di Rogue One.

Lo show si distingue dagli altri spin-off di Star Wars in quanto è stato girato sul posto, piuttosto che nel set di volumi VR utilizzati per The Book of Boba Fett, The Mandalorian e la prossima serie TV in arrivo Obi-Wan Kenobi. Inoltre, a causa delle riprese all'aperto della produzione, le problematiche sul set sono state molto maggiori rispetto alle altre serie TV.

Star Wars: Andor arriverà il prossimo anno su Disney+.

Fonte: Screen Rant