Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Secondo le parole di un membro del cast, Andor - serie prequel Disney+ di Rogue One: A Star Wars Story - inizierà le riprese della sua seconda stagione questo autunno, strategia simile a quella che Lucasfilm ha utilizzato per The Mandalorian prima del suo debutto sulla piattaforma.

In una recente intervista, l'attore Stellan Skarsgård ha rivelato il suo programma di riprese per l'anno a venire:

“Inizieremo con Dune: Parte 2 a luglio. E poi in autunno lavoreremo alla seconda stagione della serie di Star Wars, Andor...non so quando inizieranno a trasmetterla. Ci vorrà del tempo, in modo che non ci voglia troppo tempo tra la prima e la seconda stagione".

Andor sarà rilasciato nell'autunno 2022, con una prima stagione di dodici episodi. Ci sono state alcune segnalazioni che indicano che i piani prevedono che la serie TV duri per tre stagioni, quindi una seconda stagione sembra più che probabile indipendentemente dal fatto che venga realizzata o meno la terza. Non ci sono state conferme dai piani alti, ma questa voce è in circolazione da diversi mesi:

Don’t really think it’s news? (Or not really enough for an article since I have nothing else to pin it to) But recently told Andor will be 3 seasons with Tony Gilroy staying on. — Rodrigo Perez (@YrOnlyHope) November 3, 2021

Per ora, quello che sappiamo per certo è che Andor uscirà nel quarto trimestre del 2022. A seconda di quando inizierà la messa in onda, è possibile che lo spettacolo rilasci tutti i dodici episodi e poi venga seguito dalla terza stagione di The Mandalorian, ma nessuna data di ritorno per quello spettacolo è stato confermato in questo momento.