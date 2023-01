Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo la terribile e improvvisa scomparsa del marito nella prima stagione della serie TV revival, sembra proprio che per Carrie Bradshaw sia giunto il momento di voltare pagina e una vecchia fiamma è procinto di ripiombare nella sua vita.

Mentre il pubblico attende di lasciarsi coinvolgere nelle vicende del trio di amiche più alla moda di New York, una piccola e gradita anticipazione del secondo arco narrativo di And Just Like That… è stata recentemente offerta dalla pubblicazione di una carrellata di immagini.

Gli scatti ritraggono la protagonista, sempre interpretata da Sarah Jessica Parker, mentre passeggia per le vie di Manhattan, in compagnia del suo storico ex, Aidan, a cui torna a prestare il volto l’attore John Corbett (Rebel).

Come ricorderanno certamente i fan della serie madre, il personaggio aveva avuto una storia con Carrie durante la terza e quarta stagione, troncata inizialmente per un tradimento di lei e successivamente in maniera definitiva sempre a causa della giornalista, la quale non si sentiva ancora pronta al grande passo.

Dopo un’apparizione nel secondo film, segnata da un bacio fra i due, sembra quindi che le loro strade siano destinate ad incrociarsi nuovamente e per sapere il come e il perché non resta che attendere i prossimi episodi.

Fonte: Deadline