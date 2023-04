Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 54 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Sullo sfondo della sempre sfavillante Grande Mela, un nuovo capitolo della storia che ha per protagoniste le migliori amiche più alla moda del panorama televisivo è in procinto di essere narrato.

And Just Like That, serie TV sequel del cult seriale Sex and the City, è ormai prossima a tornare a intrattenere il proprio pubblico con il suo secondo arco narrativo.

In vista dell’evento, il servizio streaming HBO Max - ormai ribattezzato semplicemente Max - ha quindi voluto offrire agli abbonati una piccola anteprima, pubblicando il teaser trailer ufficiale.

Il video mostra Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) e tutti gli altri personaggi alle prese con passionali amori, cocktail e brunch conviviali e ricchi di piccanti aneddoti, per poi concludersi con l’annunciato ritorno di Aidan (John Corbett) e un generico “giugno”, mese di uscita della prossima stagione.

Fonte: Variety