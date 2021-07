Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 22 giugno 2021

Manca pochissimo all'uscita della serie antologica spin-off, American Horror Stories: la serie, infatti, debutterà a metà del prossimo mese e, di recente, le emittenti Hulu e FX hanno rilasciato un inquietante teaser trailer.

A stuzzicare ancora di più la curiosità dei fan, è ora un poster che ci consente di farci un'idea ancora più concreta sulla serie TV ideata da Ryan Murphy.

Nell'immagine vediamo, in primo piano, un personaggio familiare per chi ha guardato American Horror Story: è Rubber Man, questa volta con fattezze decisamente femminili, il che è già di per sé una notizia.

La donna si trova in un campo rosso, al cui orizzonte, in lontananza, sotto un cielo minaccioso, riconosciamo la celebre Murder House, dove era ambientata la prima stagione di American Horror Story.

Come abbiamo detto, la serie è antologica: sarà composta da ben 16 episodi di un'ora ciascuno, ognuno riguardante una storia diversa, toccando temi esoterici, miti e leggende.

Siete curiosi? Noi moltissimo!

