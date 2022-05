All Rise 3: Annunciata la Data di Uscita della nuova Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo il salvataggio in extremis compiuto dal network OWN, succeduto alla rete televisiva CBS, il legal-drama All Rise è finalmente pronto a tornare sul piccolo schermo con la sua terza stagione: è stato infatti recentemente annunciato che la premiere dei nuovi episodi debutterà ufficialmente il prossimo 7 giugno.

Lo show, creato da Greg Spottiswood, segue le vicende lavorative e personali di un gruppo di giudici, pubblici ministeri e avvocati di un tribunale di Los Angeles, concentrandosi in particolar modo sull’idealista Lola Carmichael (Simone Missick di Luke Cage), da poco nominata giudice della Corte Superiore della Contea della città.

La trama dei nuovi episodi, ambientati sei mesi dopo il finale della seconda annata, riprenderà le fila dalla notte delle elezioni di medio termine, con la protagonista intenta ad attendere i risultati del suo contestatissimo seggio, mentre si prepara a spingere ancora di più affinchè nella sua aula di tribunale possa sempre regnare la giustizia.

Oltre a Missick, la terza stagione - che sarà composta da 20 puntate - vedrà il ritorno di Wilson Bethel (Daredevil), Jessica Camacho (Gypsy in The Flash), J. Alex Brinson, Ruthie Ann Miles, Lindsay Mendez, Lindsey Gort e Marg Helgenberger (CSI - Scena del Crimine), mentre Christian Keyes (The Boys) subentrerà a Todd Williams nel ruolo di Robin, il marito di Lola.

Fonte: TVLine