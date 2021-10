All Rise 3: la Rete OWN salva la Serie TV dalla Cancellazione

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo l'ipotesi del rischio di cancellazione da parte del canale via cavo multinazionale americano OWN, di proprietà congiunta di Discovery Inc. e Harpo Studios, della terza stagione della serie TV CBS All Rise, è giunta la conferma dell'ordine di nuovi venti episodi dello show drammatico.

Il presidente di OWN Tina Perry ha così commentato l’annuncio:

"All Rise ha avuto ottimi ascolti, ottenendo ottimi voti e aumentando i propri fan dalla prima alla seconda stagione. La protagonista è forte e carismatica, la storia del giudice Lola Carmichael riflette il nostro pubblico in cerca di affermazione. Un ringraziamento speciale a Warner Bros. Television e al nostro incredibile showrunner e partner di lunga data Dee Harris-Lawrence. Non vediamo l’ora di iniziare la terza stagione e riportare questo show sia per i fan di vecchia data che per i nuovi spettatori".

Interpretato da Simone Missick e in onda su CBS per due stagioni , lo show è stato cancellato a maggio. OWN ha confermato che la serie TV tornerà con Missick, che riprenderà il suo ruolo del giudice Lola Carmichael, e sarà anche produttore esecutivo, mentre Dee Harris-Lawrence tornerà come showrunner.

Nel cast ci saranno ancora: Wilson Bethel nel ruolo di Mark Callan, Jessica Camacho come Emily Lopez, J. Alex Brinson come Luke Watkins, Ruthie Ann Miles come Sherri Kansky, Lindsay Mendez come Sara Castillo e Lindsey Gort come Amy Quinn.

Al centro della trama si muovono un team di giudici, procuratori distrettuali e avvocati della difesa che lavorano a Los Angeles.

La terza stagione di All Rise andrà in onda nel 2022 su OWN.

Fonte: Comic Book